Zu hohe Zinsen kassiert

Niederländische Banken haben für Kredite, Hypotheken und bei Kontoüberziehung jahrelang zu hohe variable Zinsen verlangt. Die Verbraucherschutzorganisation Qollect fordert nun von ING, Rabobank und ABN Amro, zwischen 4,2 und 16,7 Milliarden Euro an die Kreditnehmer zurückzuzahlen, berichteten niederländische Medien am vergangenen Wochenende.

»Variabler Zins bedeutet, dass die Zinsen, die Sie zahlen, steigen, wenn der Marktzinssatz steigt, und sinken, wenn der Marktzinssatz fällt«, erklärte der Anwalt Adriaan de Gier am vergangenen Freitag in der Tageszeitung Het Parool. Letzteres haben die drei niederländischen Großbanken offenbar regelmäßig missachtet und damit ihre Kunden um mehrere Milliarden Euro geprellt. Qollect will eine Sammelklage gegen die Geldinstitute anstrengen und sucht jetzt nach Geschädigten. »Falls keine freiwillige Entschädigung stattfindet, müssen sich die Banken vor dem Richter verantworten«, droht Qollect laut Het Parool.

