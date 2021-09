Neuer Anlauf in Barcelona

Das Treffen hatte im vorhinein für heftigen Streit innerhalb der Regionalregierung Kataloniens gesorgt. Bis Dienstag war noch immer nicht klar, welche Mitglieder des »Govern« an den Gesprächen mit der spanischen Zentralregierung über den seit Jahren schwelenden Konflikt um die Region am Mittwoch nachmittag (nach jW-Redaktionsschluss) in Barcelona teilnehmen würden.

Schließlich behielt Regionalpräsident Pere Aragonès im Konflikt mit der rechtsliberalen Partei »Gemeinsam für Katalonien« (Junts per Catalunya, JxCat) die Oberhand. JxCat hatte vier Politiker für die Gespräche vorgeschlagen. Unter diesen befanden sich auch Jordi Turull und Jordi Sànchez, die im Zusammenhang mit dem von Madrid verbotenen, aber am 1. Oktober 2017 trotzdem durchgeführten Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens verurteilt worden waren. Mittlerweile konnten sie das Gefängnis, wo sie wegen der Durchführung der Abstimmung eingesessen hatten, wieder verlassen. Aragonès, der der s...