Pushbacks im Kanal

Die britische Küstenwache übt offenbar inzwischen die Durchführung sogenannter Pushbacks im Ärmelkanal. Das geht aus am Montag von der britischen Menschenrechtsorganisation »Channel Rescue« auf Twitter geposteten Fotos und Kurzberichten hervor. Aktivisten der Gruppe haben demnach mehrere Jetskis der Küstenwache beobachtet, wie sie ein Schlauchboot umkreisen und rammen und so zur Umkehr zwingen. Das Schlauchboot sei mit Menschen in orangefarbenen Schwimmwesten gefüllt gewesen, wie es bei Flüchtlingsbooten auf der Überfahrt von Frankreich nach Großbritannien üblich sei, so die Organisation weiter.

Bei »Pushbacks« handelt es sich um das gewaltsame Vorgehen staatlicher Grenzschutzbehörden, um geflüchtete Personen an der Einreise in ein Land zu hindern, beziehungsweise zurück über die Grenze zu treiben. Ausführende Organe der Europäischen Union wenden nachweislich Pushbacks im Mittelmeer an. Die Methode wird von Menschenrechtsorganisationen als lebensgefährlich...