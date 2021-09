Zum Inhalt dieser Ausgabe | Zaghafte Fortschritte Kampf gegen HIV und AIDS: Wirksame Therapien, aber nach wie vor kein Impfstoff Markus Bernhardt Am 5. Juni dieses Jahres jährte sich die erste wissenschaftliche Erwähnung des Krankheitsbildes AIDS zum 40. Mal. Galt eine HIV-Infektion damals als sicheres Todesurteil, konnten Mitte der 1990er Jahre wirksame Therapien gefunden werden, die die Ausbreitung des HI-Virus im Körper stoppen und so den Ausbruch von AIDS verhindern konnten. Mittlerweile unterscheidet sich das Leben von HIV-Infizierten unter wirksamer Therapie kaum mehr von dem von anderen. Die sogenannten antiretroviralen Medikamente ermöglichen ein weitgehend normales Leben, und regelmäßig eingenommene »Prep«-Medikamente sorgen für einen sehr guten Infektionsschutz. Seit Mai dieses Jahres sind in Deutschland Depotspritzen zugelassen, die die regelmäßige Tabletteneinnahme überflüssig machen. Die Injektionen sind jedoch bish...

Artikel-Länge: 2477 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen