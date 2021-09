Recht auf Enteignung

Der Artikel 15 im Grundgesetz, der die Vergesellschaftung ermöglicht, besitzt eine mehr als 100jährige Verfassungsgeschichte in Deutschland, die mithin älter als das Grundgesetz ist. Der Begriff der Vergesellschaftung – bzw. der Sozialisierung, wie sie auch genannt wurde – in seiner politischen und ökonomischen Bedeutung geht dabei sogar noch auf das 19. Jahrhundert zurück. Sein Aufkommen war eng verbunden mit dem Aufstieg der sozialistischen Arbeiterbewegung. Anders als die Individualenteignung, die etwa für öffentliche Bauvorhaben bereits in Preußen und dem Deutschen Kaiserreich möglich war, verstand man unter Sozialisierung die Enteignung ganzer Produktionszweige und Unternehmensgruppen, um die kapitalistische Wirtschaftsordnung umzuformen. Zentral ist daher auch die Änderung des Betriebszweckes von der Erzielung von Gewinnen hin zu einer Orientierung am gesellschaftlichen Gemeinwohl. Das Erfurter Programm der SPD von 1891 verlangte etwa die »Verwandlu...