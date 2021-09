Bitcoin für Anfänger

Hier noch einmal für Menschen, die die Vorteile der Kryptowährungen noch weniger verstehen als ich. Als 2009 der Bitcoin von Satoshi Nakamoto erfunden wurde, bezahlte man für eine Einheit genau 0,08 US-Dollar (0,07 Euro). Zwischenzeitlich schnellte der Kurs der Pionierkryptowährung (im Mai 2021) auf ein Rekordniveau von zirka 66.000 Dollar. Warum ist die Phantomwährung so begehrt und zum Spielball von Spekulanten geworden? Weil ein Bitcoin schwer und aufwendig herzustellen ist. Einen Bitcoin zu produzieren ist eine Herkulesaufgabe.

In komplizierten Rechenoperationen, die mehrere Monate dauern, wird ein Bitcoin mittels komplexer Matrixrechnungen, aufwendiger Algorithmen und n-dimensionaler Geometrie vektoriert, verschlüsselt und so aufbewahrt, dass er nicht zu knacken und am Ende so sicher ist wie der Tod. Wenn man später mit Bit­coin bezahlen will, muss man ihn natü...