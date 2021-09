Der Machtwechsel in Afghanistan vollzog sich in verblüffendem Tempo. Die Taliban nahmen Stadt für Stadt, Dorf für Dorf, Provinz für Provinz ein, bis Kabul selbst fiel, anscheinend ohne dass auch nur ein Schuss abgegeben wurde. Angesichts der plötzlichen Einnahme der Hauptstadt vergoss die politische Klasse der USA heiße Krokodilstränen. Nicht wenige ihrer Vertreter forderten die Entsendung weiterer US-Truppen, um damit dem Imperium eine peinliche Blamage zu ersparen. Vergessen wurde dabei natürlich das 20jährige Projekt, in dessen Rahmen die US-Regierung und ihre NATO-Verbündeten die afghanische Armee bewaffnet, finanziert und angeblich auch sehr gründlich ausgebildet haben. Doch die militärische Macht der von den Vereinigten Staaten so hochgelobten afghanischen Truppen, die gegen die Taliban kämpfen sollten, schmolz schneller dahin als ein Eisblock unter der heißen afghanischen Sonne.

Unter dem Titel »Blind Imperial Arrogance« (Blinde imperiale Arroganz) ...