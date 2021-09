Im Streit vereint

Der baden-württembergische Landesverband der AfD hat schon bessere Zeiten gesehen. Von Streit ist er seit seiner Gründung geprägt, doch wurde die Partei dank des guten Ergebnisses bei der Landtagswahl 2016 mit 15,1 Prozent der Stimmen mehr oder weniger befriedet. Die gute Stimmung verschwand spätestens im Frühjahr, als man bei der Landtagswahl mit 9,7 Prozent nur noch ein einstelliges Ergebnis einfahren konnte.

Die mediale Aufmerksamkeit ist der Partei in Baden-Württemberg zuletzt etwas abhandengekommen. Und das, obwohl ihr unfreiwilliger Unterhaltungsfaktor weiter hoch ist. Das zeigte sich einmal mehr am Wochenende auf der Stuttgarter Messe, wo der Landesverband seinen zuvor zweimal pandemiebedingt verschobenen Parteitag abhielt. Dort knüpften die 400 Delegierten nahtlos an ihre Tradition an, Grabenkämpfe offen zur Schau zu tragen.

Protest gab es gleich zu Beginn: Eigentlich hatte die Tagesordnung vorgesehen, den Haushaltsbericht der Jahre 2018 und 2019 zu...