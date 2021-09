Kampf um Vorherrschaft in Asien

Am 25. Oktober 1856 besetzte Persien die westafghanische Stadt Herat. Am 1. November 1856 erklärte England, das hinter dem Vorstoß Russland vermutete, Persien den Krieg. Dieser endete rasch am 4. März 1857 mit dem Frieden von Paris, als in Indien ein Aufstand gegen die englische Kolonialherrschaft bevorstand. Persien räumte Herat und erklärte, es werde sich nicht mehr in Afghanistan einmischen. Friedrich Engels schrieb zu dem Konflikt in einem Ende Januar/Anfang Februar 1857 verfassten Text:

Der Besitz Herats, eines afghanischen Fürstentums, das aber jüngst von den Persern besetzt wurde, ist die Frage, die die Engländer, welche im Namen der Ostindischen Kompanie auftreten, veranlasst hat, den wichtigsten persischen Hafen am Persischen Golf, Buschir, zu besetzen. Die politische Bedeutung Herats ergibt sich aus der Tatsache, dass es das strategische Zentrum des gesamten Landes ist, das zwischen dem Persischen Golf, dem Kaspischen Meer und dem Jaxartes (heuti...