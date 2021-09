Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. September 2021, Nr. 211

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Boston Am 15. April 2013 ist der Polizist Tommy Saunders im Dienst, um die Strecke des Boston-Marathons zu überwachen. Als mehrere Sprengsätze explodieren, kommt Panik auf. Schnell werden die Brüder Dschochar und Tamerlan Zarnajew als Hauptverdächtige identifiziert. Tommy Saunders und seine Kollegen arbeiten mit dem FBI zusammen, und die Suche nach den Attentätern beginnt. »Patriots Day« heißt der Film im Original, na klar. Spannend die realen Ereignisse nacherzählt. USA/Hongkong 2016. Mit Mark Wahlberg, John Goodman, Kevin Bacon. Pro sieben, Sa., 20.15 Uhr Bericht vom Parteitag der CSU Das schauen wir natürlich im CSU-Heimatsender, der sich vor und nach dieser Sendung dem »Oktoberfest 1900« widmet – was sicherlich spannender ist. Die Union steht gerade schlecht da, und das ...

Artikel-Länge: 2434 Zeichen

