Demonstrative »Geschlossenheit«

Unter dem Eindruck historisch schlechter Umfragewerte hat am Freitag nachmittag der zweitägige Präsenzparteitag der CSU in Nürnberg begonnen. Geht es nach den Parteistrategen, dann wird von der Tagung, bei der am Sonnabend auch Kanzlerkandidat Armin Laschet einen voraussichtlich nicht ganz spannungsfreien Auftritt absolvieren wird, ein »Signal der Geschlossenheit« der Unionsparteien ausgehen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bezeichnete die Veranstaltung am Freitag gegenüber der Passauer Neuen Presse als »Mobilisierungsparteitag«. Um die Trendwende zu schaffen, werde man »der linken Mission von Olaf Scholz die bürgerliche Mission eines modernen und stabilen Deutschlands entgegensetzen«. »Offensiv, omnipräsent und optimistisch« wolle man nun auftreten, sagte Dobrindt am Freitag gegenüber dpa.

Auch CSU-Chef Markus Söder, der zuletzt durch mehr oder weniger subtile Sticheleien gegen Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) aufgefallen war, mel...