Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. September 2021, Nr. 211

Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Viele Angehörige erstatten keine Anzeige« In Mexiko sind inzwischen über 90.000 Menschen »verschwunden«. Ein Gespräch mit María Luisa Nuñez Barojas Elias Korte Am 24. August hat das Landesparlament des mexikanischen Staates Puebla ein Gesetz zur Suche nach verschwundenen Personen verabschiedet. Welche Bedeutung hat dieses Gesetz für die Familien von Verschwundenen? Zunächst möchte ich betonen, dass das beschlossene Gesetz nicht so ausgestaltet ist, wie wir es vorgeschlagen hatten. Wir setzen uns seit Jahren für ein Gesetz zur Suche nach Vermissten ein, das den Familien von Verschwundenen mehr Möglichkeiten gibt, Druck auf die staatlichen Institutionen auszuüben. Das bestehende nationale Gesetz, das die Staatsanwaltschaft verpflichtet, zum Verschwinden von Personen zu ermitteln, wird nicht wirklich umgesetzt. Im Fall meines seit vier Jahren verschwundenen Sohnes findet sich bis heute kein ernsthafter Versuch der Suche und Aufklärung in seiner Akte, außer meinen privaten Nachforschungen. Neben anderen Defiziten negiert bereits der Gesetzestitel die Existenz von Verschwundenen, indem einfach nur von der Suche nach P...

Artikel-Länge: 4371 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen