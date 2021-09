Wahlkampfhilfe (5). Aber jetzt

Bis zur Bundestagswahl geben die Parteien alles. Ob es lohnt, lesen Sie hier in loser Folge. (jW)

Mit großen Buchstaben schreien sie uns an, die Plakate der Partei Die Linke: »Jetzt!« Kleinlaut fragt der schüchterne Verstand zurück: Jetzt? Warum gerade jetzt? Was soll denn jetzt möglich sein, dass nicht schon früher möglich gewesen wäre? Ist nicht eher all das weiterhin unmöglich, das bereits zuvor unmöglich war? Beinahe bis zur Selbstverleugnung demütigen sich die Genossen der Linkspartei einmal mehr, um Sozen und Grüne zu dem Bündnis zu überreden, das die schon früher ausgeschlagen haben.

Betont brav die Forderungen der Genossen: ein bisschen hoch...