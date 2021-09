BBC muss zurückrudern

Ende 2020 veröffentlichte das zum britischen Sender BBC gehörende Radio 4 zehn Episoden über die Organisation »Mayday«. Im November 2020 folgte eine »Extrafolge« über den angeblichen Giftgasangriff im syrischen Duma im April 2018. Nun hat die interne ­Kontrollinstanz des Senders, die Executive Complaints Unit, festgestellt, dass die Sendung »schwerwiegende Ungenauigkeiten« enthielt.

In der Radio 4-Dokumentation mit dem Titel »Der Kanister auf dem Bett« waren demnach Unwahrheiten über einen ehemaligen Inspektor der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) behauptet worden. Dieser gehörte dem Inspektorenteam an, das im Auftrag der OPCW vor Ort in Damaskus und Duma den Angriff untersucht hatte. Alex, wie er sich nannte, hatte im Oktober 2019 auf Manipulationen bei der Untersuchung des »Duma-Falls« und bei der Erstellung des OPCW-Abschlussberichts hingewiesen. Ausführlich berichtete der Wissenschaftler damals einer kleinen Gruppe ausgewählter ehemal...