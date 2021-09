Werben um Investitionen

Der Präsident der Nationalversammlung Vietnams, Vuong Dinh Hue, der auch Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Vietnams (KPV) ist, hat am Donnerstag in Brüssel einen zweitägigen Arbeitsbesuch beim EU-Parlament und in Belgien beendet. Zuvor hatte er am Montag und Dienstag in Wien an der 5. Weltkonferenz der Interparlamentarischen Union (IPU) teilgenommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Vietnam News Agency.

In den Gesprächen mit EU-Parlamentspräsident David Sassoli, der zu dem Besuch eingeladen hatte, ging es um die umfassende Intensivierung der Wirtschafts- und Handelszusammenarbeit zur Umsetzung des 2019 geschlossenen EU-Vietnam Free ­Trade Agreement (EVFTA). Dieses war nach Ratifizierung in Brüssel am 1. August 2020 in Kraft getreten. Die Themen, darunter die Zusammenarbeit im Kampf gegen Covid-19, standen auch im Mittelpunkt der Gespräche, die der Gast mit dem Präsidenten des EU-Rats, Charles Michel, und dem Vorsitzenden der I...