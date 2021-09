Hohe Zinsen, niedrige Löhne

Ist die Wirtschaft auf Talfahrt, senkt die Zentralbank gerne den Leitzins. Durch billigere Kredite sollen Investitionen angekurbelt und so neues Wachstum erzeugt werden. Die Euro-Zone rutscht seit mehr als zehn Jahren von einer Krise in die nächste. Entsprechend lange ist es her, dass der Zinssatz letztmals oberhalb der Ein-Prozent-Marke lag. Doch welche Verteilungseffekte gehen mit Leitzinsänderungen einher? Einer empirischen Untersuchung des in Berlin ansässigen Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge führen sie zu einer Umverteilung zwischen Kapital und Arbeit. Wer davon profitiert, hängt von der Lohnquote ab.

Steigt der Leitzins, senken vor allem arbeitsintensive Unternehmen ihre Lohnkosten, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Studie, für die Bilanzdaten von mehr als zwei Millionen Firmen im Euro-Raum zur Verfügung standen. »Zinsänderungen der EZB haben Einfluss sowohl auf die Lohn- und Gehaltszahlungen als auch a...