Re: Betrunken im Mutterleib

Alkoholgeschädigte Kinder in Nordirland

Unter Schwangeren in Nordirland ist der Konsum von Alkohol besonders stark verbreitet – mit fatalen Folgen für die Kinder. Es fehlt an Aufklärung und Unterstützung für betroffene Familien. Eine Mutter macht sich dagegen stark und will ein Umdenken im Land bewirken. Arte zeigt die Reportage über ihr Engagement am 9. September, dem internationalen Tag des alkoholgeschädigten Kindes.

Arte, 19.40 Uhr

Quarks: Raus aus der ­Klimakrise – das hilft ­wirklich!

Der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid muss zugunsten des Klimaschutzes reduziert werden. Dabei könnte auch bald eine CO2-Steuer in Kraft treten. Ein Filmteam begleitete eine Familie und zeigt, was diese Maßnahme für sie bedeuten ...