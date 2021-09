Furcht und Schrecken im Schreibwarenhandel

Am Montag wird auch das letzte Bundesland (natürlich wieder die Bayern) die Schüler aus den Ferien holen und in eine ungewisse Zukunft entlassen. Sie müssen die Schulbänke besetzen, nicht gefilterte Luft einatmen, auf defekten Toiletten heimlich ihre Zigaretten rauchen und in den Informatikstunden an überalterten Computern das langsame WLAN ausprobieren. Doch bevor es soweit ist, werden in den Schreibwarenläden lange Einkaufszettel abgearbeitet.

Verantwortliche der Schule, manchmal Lehrer genannt, übergaben an die Erziehungsberechtigten Forderungspapiere, auf denen Dinge stehen, die den Ranzen so richtig schwer werden lassen. Schulblöcke mit Linien und Kästchen sind immer dabei, Hefte mit kryptischen Bezeichnungen für die verschiedenen Klassenstufen, andere Hefte mit Nummern ausgestattet, und alles in verschiedenen Größen. Hier gibt es die 28, die 10 oder auch die 29. Ganz gewiss wird Lineatur 4G gebraucht, 25, dann 20 und auf alle Fälle 1 q, dann Millimet...