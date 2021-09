Deutschlands Lieblingskrimi

Von Politik und Medien werden schon lange Überfremdungsängste der deutschen Mehrheitsgesellschaft bedient und geschürt. Als Wahlkampfschlager erweist sich das Versprechen einer harten »Law and Order«-Taktik zur Zeit für die Berliner SPD. Deren Spitzenkandidatin, die ehemalige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, sagte nach ihrer Wahl zur Landesparteivorsitzenden, es gebe »organisierte Clankriminalität in der Stadt«, und die mache »den Leuten das Leben schwer«. An der rechten Rhetorik, speziell dem Begriff »Clankriminalität«, gab es zwar auch parteiintern Kritik, aber offenbar nur als Minderheitsmeinung.

Dabei ist der Begriff nicht nur diskriminierend und deutet ein Revival der »Sippenhaftung« an. Er ist teilweise auch ein Konstrukt fiktionalen Erzählens. Das Bild von arabischstämmigen Clans wurde in der öffentlichen Wahrnehmung nicht unwesentlich von Fernsehserien wie »4 Blocks« oder »Dogs of Berlin« geprägt. Diese Serien und ihr Bekanntheitsgrad hab...