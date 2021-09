EU dreht Geldhahn zu

Brüssel hat sich offenkundig zu einem harten Kurs gegenüber Polen entschlossen. Gleich an mehreren Fronten haben Vertreter der Wirtschaftsunion mit der Blockierung von Zahlungen an das Land, das am meisten EU-Mittel empfängt, gedroht.

Zuerst hatte am 1. September Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni im Haushaltsausschuss des EU-Parlaments eher beiläufig mitgeteilt, dass die Kommission den polnischen »Nationalen Wiederaufbauplan« noch nicht genehmigt hat und damit auch keine Eile habe. Als Grund für die Brüsseler Zurückhaltung nannte Gentiloni die beim polnischen Verfassungsgericht anhängige Anfrage von Regierungschef Mateusz Morawiecki, was denn nun Vorrang genieße: EU-Recht, wie es die Beitrittsverträge vorsehen, oder doch die nationale Verfassung, wie es die polnische Regierungspartei sieht. Das von der PiS-nominierten Präsidentin Julia Przylebska geleitete Verfassungsgericht hat die Antwort auf diese Frage mehrfach vertagt, zuletzt vom 31. August auf de...