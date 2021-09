Salvini sucht Führung

Im Frühjahr 2022 steht in Italien die Wahl eines neuen Staatspräsidenten an. Bei dieser Abstimmung werden die der Regierung Mario Draghis angehörenden Parteien – die sogenannten Mitte-links-Vertreter Partito Demokratico (PD) und »Fünf-Sterne«-Bewegung (M5S) als auch die Faschisten der Forza Italia (FI) und der Lega – eine gewichtige Rolle spielen. Auf beiden Seiten setzen nun Überlegungen ein, ob der Platz in der Regierung dienlich sei, oder sie verlassen werden sollte.

In den vergangenen Tagen hat sich dazu aus der PD-Leitung der EU-Parlamentarier Goffredo Bettini zu Wort gemeldet und erklärt, die Draghi-Regierung sei »nicht unsere Regierung«. Man solle sie besser verlassen und der enttäuschten Linken »ein neues politisches Angebot« vorlegen, indem wir ihnen »klar sagen, wohin wir wollen«. Gewinnen will Bettini auch noch den Exkommunisten, Mitbegründer und früheren Parteichef des PD, Luigi Bersani, der die Partei wegen ihres Rechtskurses verlassen hatte.

