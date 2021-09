Restriktiv im »Cyberraum«

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die neue »Cyber­sicherheitsstrategie für Deutschland« beschlossen. Die vom Bundesinnenministerium erarbeitete Vorlage soll fünf Jahre gelten und die Vorgängerversion von 2016 ersetzen. Das Dokument beschreibt vier verschiedene Leitlinien. Cybersicherheit soll demnach als eine gemeinsame Aufgabe von Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft verstanden werden. Auch Vereine sowie die Bürger selbst sollen darin »gemeinsame Antworten« auf Cyberbedrohungen finden. Unter der Überschrift »Digitale Souveränität« will die Bundesregierung mehr in Forschung investieren und die Cybersicherheit zum Qualitätsmerkmal »Made in Germany« entwickeln.

Laut dem Papier beobachten die Behörden eine deutliche Zunahme von Cyberangriffen, die häufig mit Erpressung, Betrug, Beleidigung oder »Desinformation« einhergehen. Im Bereich der Cyberkriminalität kommt demnach immer mehr sogenannte Ransomware zum Einsatz, mit der Daten oder ganze System...