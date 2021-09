Frischer Wind

Einen wunderschönen guten Morgen! Am zehnten (von 25) Spieltag der argentinischen Primera División hat Talleres de Córdoba am Sonntag die Tabellenführung verteidigt, obwohl beim CA Patronato in Paraná (Provinz Entre Ríos) trotz zwei Platzverweisen für die Gastgeber nicht mehr als eine Nullnummer heraussprang. Das reichte, weil auch die sieben Verfolgerklubs nicht gewinnen konnten. In der argentinischen Liga kann eigentlich jeder jeden schlagen, doch am Wochenende endeten neun der 13 Spiele unentschieden. Beim Einserremis zwischen CA Lanús und Aufsteiger Sarmiento de Junín (Provinz Buenos Aires) gelang dem 41jährigen »Pepe« Sand bereits sein zehnter Saisontreffer. Damit zeichnet er für die Hälfte der Tore der Granatroten verantwortlich.

Das Topspiel fand im Monumental der Millonarios statt, wo sich Marcelo Gallardos River Plate und Julio Falcionis CA Independiente ein munteres Stelldichein gaben. Die erste Halbzeit ging klar an die Roten Teufel, die kickten...