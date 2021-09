Neonazipartei vor weiterem Abstieg

Zeitgleich zu den Bundestagswahlen finden am 26. September in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin auch Wahlen zu den jeweiligen Landesparlamenten statt. Neben einer Reihe rechter und reaktionärer Splitterparteien wie etwa den »Liberal-Konservativen Reformern« (LKR), dem »Bündnis C – Christen für Deutschland« oder »Die Basis« hofft vor allem die NPD auf ein Comeback im Schweriner Landtag. Die faschistische Partei, die von 2006 bis 2016 in Fraktionsstärke im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern vertreten war, verpasste den Wiedereinzug bei der letzten Landtagswahl, sie bekam nur drei Prozent der Wählerinnen- und Wählerstimmen.

Nun setzt die NPD, die seit Jahren bundesweit enorm an politischer Bedeutung und Handlungsfähigkeit eingebüßt hatte, darauf, mit ihrem aus dem Saarland stammenden Parteivorsitzenden Frank Franz als Spitzenkandidat in das Schweriner Schloss zurückzukehren. Die Partei werde »in Mecklenburg und Pommern mehr gebraucht als je zuvo...