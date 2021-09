Raecke, Lem, Schönfeld

Mit Klavier- und Klarinettenunterricht begann es in Bad Sülze, wo der Rostocker Hans-Karsten Raecke aufwuchs. Er studierte Musik, u. a. bei Rudolf Wagner-Régeny und Paul Dessau, und begann, die musikalische Klangpalette durch neue, meist selbsterfundene Instrumente zu erweitern. Seinen Stil fand er schon früh zwischen der Musik der Gegenwart und Jazzelementen. Auch im Ausland, besonders in Polen, hatte er viel Erfolg. In Berlin/Hauptstadt der DDR gründete Raecke 1974 eine Klangwerkstatt, der eine weitere 1991 in Mannheim folgte. Inzwischen betreibt er an seinem Wohnort Rheinsberg nicht nur eine Stiftung für Neue Musik, sondern auch die »Musikbrennerei«, eine kleine Spielstätte, in der er seine künstlerischen Leidenschaften miteinander verbindet: Musik, Kabarett, Bildende Kunst. »Einzigartig auf der Welt« – wie es nicht zu Unrecht heißt – gibt es dort die Ausstellung »Klangkunst gegenwärts« mit Klangskulpturen, graphischen Partituren und vielen der von Rae...