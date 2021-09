Kampf gegen Stadtautobahn

Es sind vor allem junge Leute, die derzeit im Nordosten Wiens mehrere Autobahnbaustellen besetzen, um die Arbeiten zu stoppen und gegen die Verkehrspolitik der »schwarz-grünen« Regierung zu protestieren. Bereits seit mehr als einer Woche haben sie hier ihre Zelte aufgeschlagen. »Wir sind gekommen, um zu bleiben«, erklärte Lena Schilling am Rande der Besetzung am Montag gegenüber jW. Sie ist im Jugendrat Wien aktiv, der die Besetzung gemeinsam mit Fridays for Future und weiteren Gruppen am Laufen hält.

Konkret geht es um die Stadtautobahn Aspern, die den Wiener Nord­osten mit der Lobau-Autobahn verbinden soll – einem Großprojekt, dessen Umsetzung im Moment auf ökologische Folgen hin überprüft wird. Obwohl der Bau der Lobau-Autobahn damit gerade auf Eis liegt, will die Stadt Wien die Autobahn Aspern bauen – offenbar, um Fakten zu schaffen. Sie argumentiert, dass so der Verkehr in der Hauptstadt und den umliegenden Orten entlastet werde. Dass sie die Funktion...