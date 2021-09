Auf der Flucht

Hunderte Straßensperren, verstärkte Grenzüberwachung und Konsultationen hochrangiger Politiker und Militärangehöriger: Der Ausbruch von sechs Palästinensern aus dem israelischen Hochsicherheitsgefängnis Gilboa, der von seiten der israelischen Strafvollzugsbehörde als »großes Versagen der Sicherheits- und Geheimdienste« eingeordnet wird, hielt den zionistischen Staat auch am Dienstag auf Trab. Unter den Geflohenen befindet sich Sakaria Subaidi, der 2019 verhaftet worden war und seither auf ein Urteil wartete. Er ist der frühere Chef der Al-Aksa-Brigaden in Dschenin, dem bewaffneten Arm der Fatah, und spielte eine zen­trale Rolle in der zweiten Intifada. Die fünf anderen sind Mitglieder des »Islamischen Dschihad«, vier davon zu lebenslanger Haft verurteilt, einer in Untersuchungshaft.

»Dies ist eine großartige Heldentat, die das israelische Sicherheitssystem stark erschüttern wird«, erklärte ein Sprecher des »Islamischen Dschihad« laut der palästinensischen ...