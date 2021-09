Sprösslinge unter Aufsicht

Der Streit währte lange, am Montag abend haben sich Bund und Länder endlich geeinigt: Kinder sollen einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule erhalten. Ab dem Schuljahr 2026/27 jedenfalls. Eltern neu eingeschulter Kinder wird dann für vier Jahre ein Ganztagsplatz garantiert. Damit verbessert sich die Situation vor allem in Westdeutschland.

»Das ist ja nochmal gutgegangen«, kommentierte die bildungspolitische Sprecherin der Linke-Bundestagsfraktion, Birke Bull-Bischoff, die Übereinkunft. Ein Scheitern wäre fatal gewesen für die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland. Jetzt dürften nur nicht die Fehler wiederholt werden, die beim Kitaausbau gemacht wurden, »sonst blüht uns hier ein ähnliches Desaster«, erklärte sie weiter.

Auch der kinder- und jugendpolitische Linken-Sprecher, Norbert Müller, begrüßte die Entscheidung und bezeichnete sie als großen Fortschritt. Auf jW-Nachfrage erklärte er, der Bund habe mit seinem Einknicken erstmalig und g...