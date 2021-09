Alles ist möglich

Die Spitze eng beisammen, und jeder wittert seine Chance: So liest sich die Tabellenkonstellation der dritten Liga. Das sogenannte Spitzenspiel startete schon vergangenen Freitag im Ludwigspark zwischen dem FC Saarbrücken auf Platz fünf und dem zwei Ränge dahinter liegenden Wehen Wiesbaden, das nur zwei magere Punkte von der Ligaprimaballerina Viktoria Berlin trennten.

Die besseren Spürnasen hatten definitiv die Gäste aus der hessischen Landeshauptstadt, die nach Ecke von Maximilian Thiel und folgerichtigem Kopfball von Ahmet Gürleyen gleich nach fünf Minuten in Führung gingen. Weitere fünf Minuten später vollstreckte dieses Mal Thiel selbst per Kopf. Bis zur Pause ging es zwar nicht in diesem Takt weiter, aber immerhin weiter. Ein leichtfüßiger Thiel fand dann in Thijmen Goppel einen Abnehmer, dessen Schuss, noch leicht vom Gegner abgefälscht, im Tor landete. Es war der erste Treffer des Neuzugangs aus Kerkrade. Das 0:4 schoss Emanuel Taffertshofer kurz v...