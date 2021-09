Erfolgsrezept Betriebsgruppe

Bei Deutschlands größtem Pizzalieferdienst brodelt es. Die Fahrer und Bäcker haben sich in Leipzig in einer Betriebsgruppe zusammengeschlossen und bereits erste Erfolge erzielt. Der Rider Aaron Schmidt*, der in ihrem Namen kostenlose Schnelltests im Betrieb gefordert hatte, wurde im Mai entlassen. Durch den öffentlichen Druck der organisierten Beschäftigten und eine Klage seiner Gewerkschaft »Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union« (FAU) musste die lokale Domino’s-Geschäftsführung den Kollegen im Juli wieder einstellen und die unrechtmäßige Kündigung eingestehen.

Johannes Mayer ist Mitglied der Betriebsgruppe »Dominoeffekt«, er begrüßte im jW-Gespräch die Wiedereinstellung: »Wir freuen uns sehr, dass Aaron wieder angestellt ist. Das zeigt, dass Organisierung wichtig ist, und es zeigt, dass sie wirkt. Das ist ein großer Erfolg.« Zusätzlich konnte die Betriebsgruppe Verbesserungen der Arbeitsbedingungen mit den Chefs aushandeln. Und es sei erreicht worden, ...