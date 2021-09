Finde den Versager

Außenminister Heiko Maas (SPD) sollte nach Ansicht einer Mehrheit der Deutschen persönlich für die gescheiterte Afghanistan-Mission geradestehen. So oder ähnlich fassten am Sonntag die Medien das Ergebnis einer Umfrage der Meinungsforschungsfirma Yougov zusammen. Demzufolge möchten 24 Prozent der Befragten, dass der Sündenbock sofort zurücktritt, während 32 zumindest darauf bestehen, dass er der nächsten Bundesregierung nicht wieder angehören dürfe. Strafe muss sein.

Aber wofür eigentlich? Maas ist ein sich selbst überschätzender Dilettant, er orientiert sich überdurchschnittlich stark an den Wünschen der jeweiligen israelischen Regierung, und er wäre eine Katastrophe für die demnächst bevorstehende diplomatische Auseinandersetzung mit dem Iran über die Wiederherstellung des Wiener Abkommens. Aber was hat er mit der deutschen Beteiligung am Afghanistan-Krieg der NATO und mit deren Niederlage zu tun?

Maas leitet das Auswärtige Amt erst seit dem 14. März 2018...