Fisch vom Feld

Corona stellt den Tourismus auf eine harte Probe. Das Infektionsrisiko soll gering gehalten werden, ohne dass man sich allzu offensichtlich darum bemühen muss. Schließlich geht es im Urlaub in erster Linie darum, Spaß zu haben. Deshalb werden die geltenden Regeln sehr diskret mitgeteilt. Keine Dame, die an der Rezeption erklären würde, was geht und was nicht. Das übernehmen äußerst sanft formulierte Schilder, die an den Eingangstüren kleben. Trotzdem herrscht ein hartes Regiment: In allen öffentlichen Räumen soll eine Maske getragen werden. Wohlgemerkt in, nicht an. Denn draußen auf der Promenade, beim Strandimbiss und auf dem Segelboot darf jeder selbst bestimmen, wieviel Nähe er zulässt. Weil die Maske nach dem zweiten Tag am Strand etwas brackig nach Salzwasser riecht, wird sie hier meist am Ellenbogen getragen.

Wer einmal seinen Tisch im Restaurant oder in der Bar bezogen hat, ist auch indoor von der Maske befreit. In manch Raucherkneipe darf man auch ...