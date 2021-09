Den Umschlag des Buches von Tom Schmieder »Als wir einmal fast erfolgreich waren« (2021) zieren neben einigen linken Symbolen Gläser und Aschenbecher. Die Geschichte beginnt im Jahr 1979, und in den Seminarräumen der Unis standen Aschenbecher auf den Fensterbänken. Meist waren es leere Fischkonservendosen. In den WGs fand sich ein Sammelsurium von Aschenbechern aus Glas, Metall, Keramik, mit Werbesprüchen oder Urlaubsmotiven, rund, eckig, flach, hoch, klein, riesig, mit Abdeckung und ohne ... In den Kneipen waren es oft solche mit dem Logo einer Brauerei oder einer Zigarettenmarke. In der Außengastronomie bewährten sich wegen gelegentlicher Windböen die billigsten Aschenbecher, die aus einem umgedrehten Blumentopf mit Untersatz bestanden. In den Wartezimmern der Behörden gab es Standaschenbecher unterschiedlichster Machart; in der DDR bestanden sie einheitlich aus Aluminium (wo sind die bloß alle geblieben?).

