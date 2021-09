Roms Präzedenzfall

In Italien brach am Wochenende Aufregung aus. Die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi wolle dem Verkauf der ältesten Bank der Welt, der 1472 in Siena gegründeten »Monte dei Paschi di Siena« (MPS), zustimmen. Der Staat ist mit 64 Prozent an dem Geldhaus beteiligt. MPS würde von der großen Unicredit geschluckt, die Anteile Roms, wenn überhaupt beibehalten, unter die 50-Prozent-Marke gedrückt.

Seit 2016 hatte der Staat die von der Insolvenz bedrohte Bank mit 20 Milliarden Euro gestützt. Hinzu kamen mehrere Milliarden sogenannter fauler Kredite. Die Beschäftigtenzahl ist seither von 31.000 auf 23.000 gesunken.

Die Unicredit erweiterte ihr Finanzimperium nach dem Ende der Ostblockländer von Polen über Exjugoslawien, Bulgarien, Rumänien bis zur Türkei aus, schluckte 2005 die bayerische Hypovereinsbank, kam damit auch in den Besitz der zu dieser gehörenden Austria-Bank und deren Filialen in Ost- und Mitteleuropa. 20...