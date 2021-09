Schlagzeilenbeauftragter des Tages: Marco Wanderwitz

Irgendwo zwischen humanitärer Katastrophe in Afghanistan und Aufräumarbeiten im Ahrtal hat es Marco Wanderwitz wieder geschafft. Fürchtet ein besorgter Redakteur das Sommerloch, so braucht er dem CDU-Politiker nur ein Mikrofon unter die Nase zu halten. Das Thema ist dabei stets dasselbe: Beschimpfung derjenigen, die im Osten dieses ansonsten so herrlichen Landes leben. Am Montag versorgte uns der »Ostbeauftragte der Bundesregierung« mit folgender Schlagzeile: »Es wird dann kein Halten geben.«

Um Himmels willen, was bricht da über uns herein? Blättert doch noch jema...