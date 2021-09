»Rote Liste« wird länger

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Am Wochenende hat die Weltnaturschutzunion (IUCN) auf einem Kongress im französischen Marseille bekanntgegeben, dass rund 28 Prozent der mehr als 138.000 erfassten Tier- und Pflanzenarten mittlerweile als bedroht gelten. Gründe dafür, dass die »rote Liste« immer länger wird, lägen in der Klimakrise sowie dem invasiven Eingreifen von Menschen in die Natur.

Erst am vergangenen Mittwoch hatte »Botanic Gardens Conservation International« den »Bericht zum Zustand der Bäume der Welt« veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass von den 58.497 weltweit bekannten Baumarten 17.510, also rund 30 Prozent, akut vom Aussterben bedroht sind. Weitere sieben Prozent stuft die von einem globalen Netzwerk botanischer Gärten und der IUCN während der vergangenen fünf Jahre erarbeitete Studie als »möglicherweise bedroht« ein. Damit stehen mehr als doppelt so viele Baumarten auf der »roten Liste« wie Säugetiere, Vögel, Amphibien und Reptilien zus...