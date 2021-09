Aus der Mottenkiste

Die Frage, ob eine »schwarz-grün-gelbe« Koalition im Bund überhaupt noch eine Option sei, wollte er nicht beantworten. »Lassen wir doch jetzt einfach mal die Wähler sagen, was sie denn meinen, und danach gucken wir, wie es geht«, sagte CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet am Montag im »Wahlcheck« der Heilbronner Stimme. Weit weniger gelassen »demokratisch« reagiert der NRW-Ministerpräsident jedoch dann, wenn es um die Linkspartei geht. Die sei etwas, was ihn »wirklich beunruhigt«.

Laschet und das Wahlkampfteam im Konrad-Adenauer-Haus scheinen das Werben der Linke-Spitze um die Gunst von SPD und Grünen – soeben in Form eines »Sofortprogramms« – benutzen zu wollen, um die längst begonnene Kampagne gegen den eingebildeten »Linksrutsch« zu befeuern. Die CDU-Spitze setzt mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September nun alle Kräfte ein, um mit einer Angstkampagne Wähler von der SPD wegzutre...