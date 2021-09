Unabschließbares Werden

Mit dem Ende des Braunkohleabbaus um Lauchhammer nach 1989, das 15.000 Menschen den Arbeitsplatz kostete, ging ein 200 Jahre währender, industrieller Zyklus zu Ende. Im nahe gelegenen Bockwitz wurde 1789 das erste Kohleflöz angebohrt, um Niederlausitzer Braunkohle zu fördern. Der Brennstoff war bei den Bauern zunächst unbeliebt, da sie ihn nicht – wie die Holzkohle – angemessen verheizen konnten. Aber mit dem Versiegen der Holzkohlevorräte und verbesserten Aufbereitungstechniken wurde er zusehends populärer. Bronze- und Eisengießereien siedelten sich im 19. Jahrhundert in der Region an, was zur Proletarisierung beitrug. Da die Steinkohle jedoch effizienter ist und mehr Verarbeitungsmöglichkeiten bietet, gelang es erst in der Weimarer Republik, die die durch den Versailler Vertrag verlorengegangenen Steinkohlegebiete durch Braunkohle auszugleichen versuchte, den Abbau in der Lausitz im großen Stil zu intensivieren. Das stärkte die lokale Arbeiterbewegung. ...