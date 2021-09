Der Test am Absoluten

Eine intensive Beziehung, wie Dieter Henrich und sein Lehrer Hans-Georg Gadamer sie geführt haben, wird an der ­Bologna-Universität, die zunehmend auch den intellektuellen Übergriff aus ihren schützenden Mauern zu verbannen bemüht scheint, immer weniger wahrscheinlich. Gänzlich aus einer anderen Zeit stammt dann die Charakterisierung des Meisters als Verführer, der in »verstehender Freundschaft« nicht nur die Sachfragen des Schülers geklärt hat. Henrich spricht auch vom »pädagogischen Eros« und lässt damit das »Symposion« Platons anklingen, eine Schrift, in der die Wahrheitsliebe ganz körperlich ausgelegt wird, denn nur so ist die Philosophie, sie überwältigt einen in der Gestalt von alten Männern und noch älteren Texten und besteht auch ansonsten in einem Wechselverhältnis der Hingabe, das die Fortpflanzungsmetapher gestattet: Der Lehrer gründet eine Generationenfolge, nur deshalb konnte man einst vom »Doktorvater« sprechen. Dieter Henrich, dessen Autobi...