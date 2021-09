Die Zauberfee bleibt aus

»Also lieg’ ich im Gras, / so als würde die Welt nichts von mir wollen. / Und der Tag geht vorbei, egal was man tut oder lässt.« Jaha, so herrlich wie die Erzählerin aus Dotas Lied würde man gerne einen Freitag vertrödeln, aber für die meisten gibt’s erst Arbeit und Verkehr und Lärm und all das. Der Sonne ist das egal: Sie »wärmt mich mit zärtlicher Gleichgültigkeit« – »(...) bis ich irgendwann / merke, dass es gelingt und dass ich mir selber genügen kann«. Da ist es schon Abend, und wir finden uns mit knapp 300 Gleichgesinnten auf dem Gelände eines ehemaligen Schrottplatzes im Dortmunder Norden wieder. Junkyard heißt das vorzügliche Venue passenderweise.

»Sommer für Sommer« heißt dieses entspannte Lied, zu finden auf Dotas aktuellem Album »Wir rufen dich, Galaktika«. 18 Jahre macht die studierte Medizinerin Dorothea Kehr nun schon Musik und managt sich selbst. In Dortmund spielt die Berliner Musikerin mit ihrer Band fast das gesamte neue Album, ergänzt du...