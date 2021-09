Kuschelalarm des Tages: Brauner und Laschet

In Trantütigkeit stehen die Personenschützer von Armin Laschet ihrem Chef in nichts nach. Ohne daran gehindert zu werden, ergatterte sich der in der Querdenker-Blase als »Busfahrer« bezeichnete Thomas Brauner in Erfurt seine 15 minutes of fame. Mit einem Hechtsprung enterte er die Wahlkampfbühne des CDU-Kanzlerkandidaten, brüllte in Laschets Mikrofon irgendwas mit Kindern und Schule – das sind zuverlässig wirksame Stichworte in der Aufmerksamkeitsökonomie der Pandemieleugner. Der Mann, der Kanzler werden will, reagierte mit verständnisvoller Engelsgeduld, und bei de...