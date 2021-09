Ein kämpferischer Antiimperialist

Zeitungslesern und Radiohörern in den Vereinigten Staaten von Amerika und rund um den Globus war der Name Glen Ford nicht fremd, denn sie vernahmen die Stimme eines Mannes, der ihren Herzschlag spürte und ihren Zorn nachempfinden konnte. Am bekanntesten wurde Ford ab 1979 als Mitbegründer des einflussreichen linken »Black Agenda Report«, der täglich fünf Sendungen über schwarze Frauen, Geschichte, Wirtschaft, Sport und Unterhaltung für 66 US-Radiosender produzierte.

Seine Berufslaufbahn als Journalist begann Ford 1970 beim Radiosender WRDW in Augusta im US-Bundesstaat Georgia, der dem großen Musiker und Unternehmer James Brown gehörte. Die meisten Mitarbeiter solcher Sender werden nicht nur schlecht bezahlt, sondern sie müssen auch eine Vielzahl von Tätigkeiten ausüben. Ford schüttelte sich vor Lachen, als er mir einmal erzählte, dass er eines Tages zur Arbeit kam und die Mitarbeiter der Vertriebs- und Werbeabteilung des Senders beim Rasenmähen antraf. War...