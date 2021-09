Auf der Höhe der Zeit

Nach jahrelanger Diskussion wurde in der Bundesrepublik zum 1. Januar 2015 ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt, der zu Beginn 8,50 Euro und mittlerweile 9,60 Euro pro Stunde beträgt. Nun belegt eine aktuelle Studie, dass eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes auf zwölf Euro für ungefähr acht Millionen Beschäftigte eine unmittelbare Einkommensverbesserung bedeuten würde. Außerdem würde die Anhebung auf Löhne knapp über zwölf Euro ausstrahlen, haben Tom Krebs und Moritz Drechsel-Grau, beide Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Mannheim, in ihrer Untersuchung festgestellt, die sie im Auftrag des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung erarbeitet haben.

»Ein Mindestlohn von zwölf Euro erhöht nicht nur das Erwerbseinkommen der direkt betroffenen Personen, sondern würde auch das Wirtschaftswachstum steigern und so zusätzliche finanzielle Spielräume für die öffentliche Hand schaffen...