Knastsystem auf dem Prüfstand

Auch in diesem Jahr gelang es dem Organisationsteam, die wissenschaftliche Theorie mit der täglichen Vollzugspraxis zusammenzuführen. Die am Freitag nachmittag beendete 11. Europäische Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft war bemüht, auf die drängenden Fragen Antworten zu geben. Die Tagung hatte in diesem Jahr das Schwerpunktthema »Freiheitsentzug in Zeiten von Covid-19 – Herausforderungen und Chancen« und wurde unter anderem vom Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik und der Deutschen Aidshilfe ausgerichtet. Die Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden drehten sich dabei nicht nur um aktuelle Facetten der Coronapandemie wie beispielsweise Impfangebote für Inhaftierte und Personal, sondern auch um schon länger akute Fragen wie die Situation von Migrantinnen und Migranten in Haft, den Stellenwert von Religion und die Rolle von Anstaltsärzten bei Hungerstreikaktionen von Gefangenen.

Auf großen Zuspruch stieß vor allem de...