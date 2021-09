Zum Inhalt dieser Ausgabe | Volts propagandistischer Kniff EU-Fans treten mit neoliberalem Fortschrittspathos zur Bundestagswahl an Kristian Stemmler Ein Blick auf den politischen Hintergrund der Französin Colombe Cahen-Salvador, die zum Gründertrio von Volt Europa gehört, gibt näheren Aufschluss über das Profil der Partei und darüber, wer sich von ihr angesprochen fühlen dürfte. Die Juristin war maßgeblich verantwortlich für die Abfassung der »Amsterdam Declaration« (Amsterdam-Erklärung), wie das Programm genannt wird, das Volt für die Europawahl im Mai 2019 beschloss. Daran orientieren sich Programme der Ableger in den Ländern. Es besteht aus drei Hauptpunkten: Reform der Europäischen Union, Stärkung der »europäischen« Wirtschaft und Entwicklung einer »nachhaltigen und gerechten europäischen Gesellschaft«. Die im Internet zugänglichen Äußerungen Cahen-Salvadors sprechen für eine sehr technische Einstellung zur Politik, bei der »moderne westliche Werte« ohne jede Distanz idealisiert werden. Als Ursache der globalen Problem...

Artikel-Länge: 2756 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen