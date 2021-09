Werbliches Grün

Die arme DWS! Vor mehr als einer Woche hat die einst große, stolze und mächtige Fondstochter der Deutschen Bank, ausgeschrieben »Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen«, eine öffentliche Warnung von der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) einstecken müssen. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin, immer noch eingeschüchtert vom internationalen Tadel in Sachen Wirecard schloss sich sofort an. Beide Aufsichtsbehörden warnten die DWS, sie würden in Sachen »Greenwashing« gegen sie ermitteln. Der Aktienkurs der mittlerweile eigenständig an der Börse gehandelten Fondsgesellschaft fiel schnell um dramatische 14 Prozent.

Die DWS verdient unser Mitleid. Denn das Vorgehen der Aufsichtsbehörden ist einfach ungerecht. »Greenwashing« – übersetzt vielleicht am besten als »zu Werbezwecken grün anstreichen« – betreiben alle, die sich im Gewerbe des »Asset Management« oder der Vermögensverwaltung betätigen. Bei Wikipedia steht zu lesen, ...