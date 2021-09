Höhlengleichnis

Jüngst erschien im Berliner Verbrecher-Verlag der Sammelband »Kamalatta lesen. Aktuelle Perspektiven auf Christian Geisslers ›romantisches Fragment‹«, herausgegeben von Detlef Grumbach. Wir dokumentieren an dieser Stelle die gekürzte Fassung des Beitrags von Pauline Pieper und danken Autorin, Herausgeber und Verlag für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Kinder lieben Höhlen. Sie dienen als Versteck, als Ort zum Alleinsein, zum ungestörten Zu-zweit-Sein, sie bieten Schutz und Geborgenheit. In einer eindrücklichen Szene seines Romans »kamalatta« zeigt Christian Geissler, was es bedeutet, wenn eine solche Geborgenheit zerstört wird. Das selbstvergessene Spiel zwischen dem kleinen Proff und seinem Freund in der selbstgebauten Höhle wird durch Tritte ins Höhlendach abrupt unterbrochen:

»höhlebauen ist immer wichtig (…).

in der höhle dem liebsten war alles gezeigt, das winken fand wirklich den andren, alles splittern schmolz ins bild sich zurück, ...