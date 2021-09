Zum Inhalt dieser Ausgabe | Geheimwaffe des Tages: »Gorch Fock« Sebastian Carlens Desaster für die Kriegsmarine: Gerade erst lief die »Gorch Fock« aus, um im Südchinesischen Meer den Asiaten Mores zu lehren, und dann das: Motorschaden. Sechs Jahre lang war das Schiff unentwegt und für eine Menge Geld repariert worden, und nun schafft es die Bark nicht mal aus der Wilhelmshavener Werft – Schlepper mussten den Dreimaster zurückziehen. Wie soll uns der Chinese jetzt noch ernst nehmen? Während die an und für sich moderner ausgerüstete Fregatte »Bayern« irgendwo verloren im Pazifik umhertreibt (der Kapitän wurde vom Klabautermann geholt, die halbe Mannschaft ist...

Artikel-Länge: 1836 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen