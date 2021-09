»Multiorganversagen« deutscher Behörden

Die aus einem Bündnis von Vereinen, Initiativen und Einzelpersonen bestehende »Luftbrücke Kabul« hat am Mittwoch erneut schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung erhoben. Während des Evakuierungseinsatzes am 25. August 2021 sei es zu einem »Multiorganversagen« mehrerer Ministerien und des Kanzleramts gekommen, so der Aktivist Ruben Neugebauer von der Seenotrettungsinitiative »Sea-Watch« bei einer Pressekonferenz in Berlin. Bei den Verantwortlichen habe der politische Wille gefehlt, die Menschen aus Afghanistan rauszuholen. Bei der Identifizierung und Evakuierung schutzbedürftiger Personen seien die deutschen Behörden zu bürokratisch vorgegangen. Am vergangenen Wochenende hatten die Aktivisten bereits von einer »politischen Verhinderungstaktik« gesprochen und dem Auswärtigen Amt vorgeworfen, dass es ihre Rettungsaktion aktiv blockiert habe.

Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hatte die zivilgesellschaftliche Rettungsinitiative Ende August in...