»Die Stadt Wien will sich alles schönreden«

Im Wiener Bezirk Donaustadt wird derzeit gegen den Bau der sogenannten Stadtstraße protestiert. Rund 100 größtenteils junge Menschen blockierten Anfang dieser Woche stundenlang die Baustelle. Zur Unterstützung führte »Fridays for Future« gemeinsam mit der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft, kurz ÖH, eine Mahnwache durch. Den Freitag zuvor hatten Hunderte in der Nachbarschaft demonstriert. Zusätzlich gibt es ein einwöchiges Protestcamp. Was hat diese Welle ausgelöst?

Die Stadt Wien hat mit dem Bau der Stadtstraße begonnen, hinter der sich in Wirklichkeit eine vierspurige Autobahn mitten durch ein Wohngebiet verbirgt. Die Stadtstraße ist ein Zubringer für die ebenfalls geplante Lobau-Autobahn samt Untertunnelung der Lobau, eines am Rande Wiens gelegenen Teils des Nationalparks Donauauen. Der Lobau-Tunnel wird derzeit neben anderen Autobahnprojekten von der »grünen« Umweltministerin Leonore Gewessler im Hinblick auf die österreichischen ...